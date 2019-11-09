Матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние годы является не просто игрой тура, но и встречей всего круга Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне это очное противостояние и вовсе решило исход первенства.

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Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

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Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.

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Политика Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.

Происшествия Защита обжаловала арест водителя, сбившего женщину с коляской Днем 4 ноября на въезде в Пионерский насмерть сбили женщину, ее двухлетний ребенок, лежавший в коляске, выжил.

Общество Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

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Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

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