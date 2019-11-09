Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, 10 ноября
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
95′
Габриэл Жезус
Матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние годы является не просто игрой тура, но и встречей всего круга Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне это очное противостояние и вовсе решило исход первенства.
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