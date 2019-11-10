Футбол

NewInformNewInform«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
Габриэл Жезус
«Ливерпуль» на «Энфилде» принимал в гости «Манчестер Сити». Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1.
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