Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» установил исторический рекорд

Челси — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
14′
Трент Александер-Арнолд
Эмерсон Палмьери
Маркос Алонсо
15′
Фикайо Томори
20′
30′
Роберто Фирмино
Андреас Кристенсен
Курт Зума
42′
57′
Трент Александер-Арнолд
НГоло Канте
71′
71′
Садьо Мане
Джеймс Милнер
Тэмми Абрахам
Миши Батшуайи
77′
78′
Фабиньо
84′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
Матео Ковачич
84′
86′
Джеймс Милнер
90′+2′
Мохамед Салах
Джо Гомес
Маркос Алонсо
90′+4′
По информации из твиттера Sky Sports Statto, "Ливерпуль" установил исторический рекорд, когда обыграл "Челси" в шестом туре чемпионата Англии со счетом 2:1. Кроме того, ливерпульская команда впервые в своей истории победила в семи гостевых матчах АПЛ подряд.
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