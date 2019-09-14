Футбол
Спорт-Экспресс«Ливерпуль» установил рекорд премьер-лиги
«Ливерпуль», победивший «Ньюкасл» (3:1) в матче 5-го тура АПЛ, установил рекорд лиги. «Красные» выиграли 14-й матч подряд, забив при этом не менее двух мячей в каждой встрече.
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Кошмар Гвардьолы. «Сити» провалился в Норвиче, «Ливерпуль» уходит в отрыв
Спорт-Экспрессвчера в 15:00
Дубль Мане и гол после передачи пяткой — в обзоре рекордной победы «Ливерпуля»
Чемпионатвчера в 11:21
Мане первым в истории АПЛ провел 50 домашних матчей за один клуб без единого поражения
Sport24.ruвчера в 10:18
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Происшествия
Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском
В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК вчера в 15:15
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг, 12 сентября, в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal.
Пятый канал 12 сентября в 13:50
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU вчера в 07:03
Футбол
«Барселона» разгромила «Валенсию» в отсутствии Месси
Футбольный клуб «Барселона» обыграл с разгромным счетом команду «Валенсия» в матче четвертого тур испанской Примеры.
REGNUM 00:18
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском вчера в 14:01
Армия и оружие
Операция неизвестных бойцов в Даръа пошла не по плану
NewInform вчера в 12:11
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.
РБК вчера в 17:54
Политика
Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
Известия вчера в 23:13
Общество
Гороскоп на 15 сентября 2019 года
15.09.2019. Что говорит Земля: День Мамонта-овчарника.
ВОмске вчера в 12:10
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 13 сентября в 07:12
Космос
NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС
Коммерсантъ 13 сентября в 00:57
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости 13 сентября в 20:53
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Шоу-бизнес
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия вчера в 15:49
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ дает шанс молодым игрокам. Они заслуживают этого»
Sports.ru вчера в 14:12
Армия и оружие
ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.
Вести.Ru вчера в 22:12
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
News.ru вчера в 19:01
Авто
Hongqi представил во Франкфурте две новинки
На своем стенде во Франкфурте китайский автомобильный бренд представил две концепции: электрический кроссовер Hongqi E115 и гибридный суперкар S9.
32CARS.ru вчера в 15:35
Политика
В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Бритни Спирс продемонстрировала лишние килограммы на снимке с отдыха
Бритни Спирс опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимки из отпуска, на которых фолловеры нашли лишние килограммы.
Актуальные Новости 13 сентября в 06:57
Кино
Фильм о Владимире Сорокине вышел в прокат
Новые Известия 13 сентября в 15:56
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
ИнфоСМИ 13 сентября в 03:57
Происшествия
Из родового имения Уинстона Черчилля украли золотой унитаз
Как отмечают в полиции, выполненный из 18-каратного золота унитаз был подключен к системе канализации, поэтому дворец Бленхей - родовое имение герцогов Мальборо, из которых происходит Черчилль, - было затоплено.
Интерфакс вчера в 08:45
Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 76 протестующих у магазина Microsoft
Полиция Нью-Йорка задержала у магазина корпорации Microsoft за блокировку движения на Манхэттене 76 протестующих, включая 50 женщин.
РБК 00:32
Авто
В Японии показали прозрачную Honda S2000
На выставке, посвященной двадцатилетию модели Honda S2000, удалось запечатлеть на камеру самую необычную версию автомобиля, обладающую полностью прозрачным кузовом.
Discover24 вчера в 03:56
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
РИА Новости вчера в 01:44