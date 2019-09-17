В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» одержал домашнюю победу над «Ливерпулем» со счетом 2:0. Счет в матче не был открыт до 82-й минуты, когда в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти.

Киберспорт В Dota 2 изменили систему поиска игр Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.

Экономика Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Кино Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Фигурное катание Гимнастка Селезнева из РФ стала чемпионкой мира в упражнении с обручем Россиянка Екатерина Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Азербайджане.

Политика Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Общество Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Происшествия В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика США применили против Венесуэлы «Пакт Рио» США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи («Пакт Рио-де-Жанейро») в отношении Венесуэлы, после того, как правительство республики приостановило переговоры с оппозицией.

Происшествия Пограничники поймали на Буссе браконьеров, промышлявших трепангом 16 сентября в акватории лагуны Буссе сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с ФГБУ "Сахалинские лесничества" проведены мероприятия по сковыванию деятельности нескольких преступных групп, осуществлявших незаконную добычу трепанга.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Владимир Путин подписал указы о помиловании трех осужденных, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка Подруга Тимати, Анастасия Решетова, не хочет рожать ребенка. Об этом девушка написала эмоциональный пост в своем профиле Инстаграм.

Гаджеты Российские цены на iPhone 11 оказались самыми высокими в мире Сравнив стоимость новых iPhone в разных странах мира, специалисты пришли к выводу, что в России на него установлена самая высокая цена. iPhone 11 Pro iPhone 11 (справа).

Экономика «Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.

Общество Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.