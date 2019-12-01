Игра завершилась со счетом 2:1. В итоге «Ливерпуль» еще больше увеличил отрыв от «Манчестер Сити», который сыграл в этом туре вничью с «Ньюкаслом».

«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до 11 очков

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