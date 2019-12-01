Футбол
Красная весна«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» до 11 очков
Игра завершилась со счетом 2:1. В итоге «Ливерпуль» еще больше увеличил отрыв от «Манчестер Сити», который сыграл в этом туре вничью с «Ньюкаслом».
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Дубль Ван Дейка принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном» в АПЛ. Отрыв от «Сити» достиг 11 очков
Sportbox.RUвчера в 12:13
Ван Дейк о 2:1 с «Брайтоном»: «Ливерпуль» мог сыграть лучше, но соперник был хорош»
Sports.ruвчера в 12:25
«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и оторвался от «Манчестер Сити» на 11 очков. Алиссон был удален
Спорт-Экспрессвчера в 11:52
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Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Политика
Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины
Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Происшествия
В Забайкальском крае в ДТП погибли 19 человек
В Забайкальском крае в ДТП погибли 19 человек При падении с моста пассажирского автобуса в Забайкальском крае погибли 19 человек, еще 22 — получили травмы.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом же раунде
Бой проходил 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Емельяненко выиграл в первом раунде техническим нокаутом.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Армия и оружие
В Арктике впервые выстрелили российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Российские СМИ узнали, что в середине ноября истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в Арктике.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане
По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Авто
Тюнинг-ателье AC Schnitzer доработало BMW Z4
Тюнинг-ателье AC Schnitzer презентовало новый проект на базе родстера BMW Z4 последнего поколения.
Происшествия
При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек
Девять человек погибли при крушении легкомоторного самолета, произошедшего в субботу вечером в штате Южная Дакота, сообщает телеканал KSFY со ссылкой на местные власти.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Общество
В Твери хотят установить мемориальную доску краеведу Марку Ильину
В октябре 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося краеведа, а в ноябре его имя внесли в "Золотую книгу Твери".
Общество
Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года
С 1 декабря в России вступит в силу несколько важных нововведений, которые так или иначе коснутся всех россиян.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
Здоровье
В мире отмечают День борьбы со СПИДом
В воскресенье 1 декабря 2019 года во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Общество
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Футбол
«Уотфорд» уволил Флореса с поста главного тренера
«Уотфорд» на официальном сайте объявил об уходе Кике Санчеса Флореса с поста главного тренера команды.
Футбол
Состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020
На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не могли оказаться сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
Музыка
Сергей Шнуров попрощался с одной из сильнейших участниц шоу «Голос»
Сергей Шнуров в новом сезоне музыкального шоу «Голос» попрощался с одной из сильнейших участниц проекта Миланой Рахмановой.
Шоу-бизнес
Бузова оголилась для фото с подарком от поклонника
Певица Ольга Бузова после концерта в Туле опубликовала фотографию с подарком от поклонников, заинтриговав своих подписчиков в социальных сетях, присутствует ли на ней одежда.