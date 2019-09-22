"Ливерпуль" одержал очередную победу в Английской премьер-лиге (АПЛ). На сей раз в гостях был повержен лондонский "Челси" со счетом 2:1. 22 сентября в Англии было сыграно еще три встречи, включая драматичный поединок "Арсенала" и "Астон Виллы". "Газета.Ru" - о главных моментах дня АПЛ.

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Челси» в 6-м туре АПЛ

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