В центральном матче шестого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси". Еще в первом тайме "красные" забили в ворота подопечных Фрэнка Лэмпарда два мяча - отличились Тренд Александер-Арнольд и Роберто Фирмино.

«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Челси»

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