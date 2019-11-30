Гости сумели отыграть один мяч на 80-й минуте, когда Данк роскошно исполнил штрафной удар. После этой победы «Ливерпуль» набрал 40 очков и увеличил отрыв от «Манчестер Сити» и «Лестера» на 11 очков. «Брайтон» с 15 очками находится на 15-м месте.

Происшествия Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП в Забайкалье Глава СК России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль расследование смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье, где погиб 21 человек.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Футбол В группе на Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией Владимир Мозговой: На Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией На чемпионате Евро-2020 сборная России по футболу сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией в группе В. Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая прошла в Бухаресте.

Политика Савченко назвала Порошенко алчным и жадным Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.

Футбол В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака» Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Общество В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.

Авто Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.

Общество В Петербурге умер дирижер Марис Янсонс В возрасте 77 лет в Санкт-Петербурге скончался дирижер Марис Янсонс. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на друга семьи.

Футбол Экспресс на футбол от 29.11.2019 Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.