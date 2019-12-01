Футбол
RT на русском«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»
На 76-й минуте у «Ливерпуля» с поля был удалён вратарь Аллисон. Мерсисайдцы продолжают идти без поражений в АПЛ, имея 40 очков в 14 турах. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ.
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«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и оторвался от «Манчестер Сити» на 11 очков. Алиссон был удален
Спорт-Экспрессвчера в 11:52
Ван Дейк о 2:1 с «Брайтоном»: «Ливерпуль» мог сыграть лучше, но соперник был хорош»
Sports.ruвчера в 12:25
Дубль Ван Дейка принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном» в АПЛ. Отрыв от «Сити» достиг 11 очков
Sportbox.RUвчера в 12:13
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Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
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Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.
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Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу.