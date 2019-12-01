Футбол

RT на русскомRT на русском«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»

На 76-й минуте у «Ливерпуля» с поля был удалён вратарь Аллисон. Мерсисайдцы продолжают идти без поражений в АПЛ, имея 40 очков в 14 турах. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ.
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