Футбол
RT на русском«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»
На 76-й минуте у «Ливерпуля» с поля был удалён вратарь Аллисон. Мерсисайдцы продолжают идти без поражений в АПЛ, имея 40 очков в 14 турах. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ.
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«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и оторвался от «Манчестер Сити» на 11 очков. Алиссон был удален
Спорт-Экспрессвчера в 11:52
Ван Дейк о 2:1 с «Брайтоном»: «Ливерпуль» мог сыграть лучше, но соперник был хорош»
Sports.ruвчера в 12:25
Дубль Ван Дейка принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном» в АПЛ. Отрыв от «Сити» достиг 11 очков
Sportbox.RUвчера в 12:13
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