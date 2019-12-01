Футбол

RT на русскомRT на русском«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»

На 76-й минуте у «Ливерпуля» с поля был удалён вратарь Аллисон. Мерсисайдцы продолжают идти без поражений в АПЛ, имея 40 очков в 14 турах. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ.
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«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и оторвался от «Манчестер Сити» на 11 очков. Алиссон был удален

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Дубль ван Дейка принёс «Ливерпулю» победу над «Брайтоном» в матче АПЛ

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Дубль Ван Дейка в видеообзоре матча 14-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Брайтон»

Sport24.ruвчера в 17:17

Дубль Ван Дейка принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном» в АПЛ. Отрыв от «Сити» достиг 11 очков

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Ван Дейк о 2:1 с «Брайтоном»: «Ливерпуль» мог сыграть лучше, но соперник был хорош»

Sports.ruвчера в 12:25

Дубль Ван Дейка принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном» в АПЛ. Отрыв от «Сити» достиг 11 очков

Sportbox.RUвчера в 12:13

«Ливерпуль» переиграл «Брайтон», Алиссон был удален с поля

Советский спортвчера в 11:52
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
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В Забайкалье перевернулся автобус, есть погибшие

РИА Новости 02:22
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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

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Посольство РФ в Британии назвало причину задержания судна с крымчанами

Дипмиссия сообщила, что задержание судна «Джирех» в английском Портленде связано с неправильным оформлением документации плавсредства с крымскими моряками на борту.
News.ru 29 ноября в 23:10
Спорт

Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу

Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
РБК вчера в 16:21
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Интерфакс 01:47
Политика

Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»

Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Вести.Ru вчера в 18:27
Происшествия

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Десять членов мексиканского наркокартеля и четверо полицейских погибли в результате завязавшейся между ними перестрелки.
РБК вчера в 23:00
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против "Детройта", в котором его команда победила - 5:2.
Российская газета 00:31
Общество

Le Monde: Россия победила алкоголизм

В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
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Армия и оружие

Тульский «Панцирь» сбил американский дрон по ошибке

Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи 20 ноября все-таки был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара.
Московский Комсомолец 28 ноября в 06:11
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

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Известия вчера в 23:08
Экономика

В Белоруссии мужчины живут на пенсии меньше 10 лет

Против повышения пенсионного возраста были 89% граждан России (по данным «Левада-Центр») и 76,7% граждан Белоруссии (по данным НИСЭПИ), напомнил он в интервью изданию «Комсомольская правда в Белоруссии».
REGNUM 29 ноября в 07:50
Происшествия

Моряки Тихоокеанского флота спасли рыбаков в Японском море

Моряки Тихоокеанского флота ВМФ России спасли двух рыбаков с дрейфующей лодки в Японском море.
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Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что не скучает по сцене

Певица Алла Пугачева призналась, что не скучает по зрительской энергии, которую она получала на сцене и ей стыдно за это.
Газета.Ru 29 ноября в 17:57
Общество

Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
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Общество

Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
РБК вчера в 07:01
Кино

Что не так с «Аббатством Даунтон»: не тот темпоритм, не то королевское семейство, не тот дубляж

Tvkinoradio.ru 29 ноября в 08:00
Происшествия

В Белгороде учитель подрался с учеником на уроке информатики

Анна Козловцева <~> Ученик, подравшийся с учителем в Белгороде, угрожал другим преподавателям.
Бел.Ру 29 ноября в 10:31
Технологии

Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям

Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
3DNews вчера в 15:04
Общество

В Сербии рекордно быстро построили участок «Турецкого потока»

Диаметр трубопровода на участке составляет 1,2 м Трубопровод соединит ветку протяженностью 402 км от границы с Болгарией до Венгрии.
Деловое.ТВ 29 ноября в 09:08
Футбол

Матч «Сочи» и «Оренбурга» перенесли из-за эпидемии ротавируса

Игра между «Сочи» и «Оренбургом» должна была пройти 1 декабря 2019 года в Сочи и начаться в 14:00 по московскому времени.
ProstoProSport вчера в 03:28
Экономика

Цены на кофе выросли более чем на 25%

За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке.
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Здоровье

Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска

В Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов, так как уволились все доктора, работавшие в стационаре.
Газета.Ru 02:00
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«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме

REGNUM вчера в 23:25
Армия и оружие

Украинский командир убил солдата из-за нежелания воевать

Газета.Ru 01:23
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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