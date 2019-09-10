Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ливерпуль» начал переговоры с Милнером о новом контракте

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Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic, руководство мерсисайдцев начало переговоры с представителями 33-летнего футболиста относительно нового контракта. Действующее соглашение англичанина с красными рассчитано до конца нынешнего сезона. Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.
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