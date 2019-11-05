17 декабря «Ливерпуль» сыграет с бирмингемской «Астон Виллой» в рамках 1/4 финала Кубка лиги, а 18 декабря состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира. Таким образом, «Ливерпуль» впервые с 1986 года будет играть в двух матчах подряд в течение двух дней совершенно разными составами.

«Ливерпуль» впервые за 33 года проведёт две игры за два дня

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