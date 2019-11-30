Футбол

MetaratingsMetaratings«Ливерпуль» выиграл у «Брайтона», голкипер Алиссон был удалён

«Ливерпуль» добился победного результата в матче АПЛ с «Брайтоном», несмотря на удаление основного голкипера Алиссона. Дубль в составе победителей оформил Вирджил Ван Дейк.
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Ван Дейк о 2:1 с «Брайтоном»: «Ливерпуль» мог сыграть лучше, но соперник был хорош»

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Sportbox.RU12:45

«Ливерпуль» переиграл «Брайтон», Алиссон был удален с поля

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