Футбол
Metaratings«Ливерпуль» выиграл у «Брайтона», голкипер Алиссон был удалён
«Ливерпуль» добился победного результата в матче АПЛ с «Брайтоном», несмотря на удаление основного голкипера Алиссона. Дубль в составе победителей оформил Вирджил Ван Дейк.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Политика
«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду
Депутат Законодательного собрания Пензенской области единоросс Владимир Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из партии.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Встреча с Данией закроет групповой этап, она пройдет в Копенгагене. Ранее стали известны составы групп на чемпионат Европы — 2020.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Хельсингборга» Гиговичем
Несколько европейских клубов проявляют интерес к опорному полузащитнику «Хельсингборга» Армину Гиговичу.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Политика
На Украине согласились с Володиным, предрекшим распад страны
Как напоминает RT, Володин сделал заявление о распаде Украины, комментируя поведение украинской делегации в ходе выступления депутата нижней палаты российского парламента от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве.
Футбол
В «Витессе» прокомментировали отставку Слуцкого
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Авто
«Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР
Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.
Общество
Между Россией и Китаем появился первый автомобильный мост
На реке Амур в Благовещенске завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Происшествия
В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Кино
Пугачева ждет приглашения от Михалкова на роль комической старухи
Певица Алла Пугачева во время интервью в программе «Время» на Первом канале заявила ведущему Кириллу Клейменову, что режиссер Никита Михалков давно обещает снять фильм, где она будет в главной роли.
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
Политика
Глава ДНР прокомментировал закон о расширении границ
Ранее 29 ноября стало известно, что парламент ДНР принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.