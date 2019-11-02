"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Астон Виллой" в гостевом матче 11-го тура чемпионата Англии (2:1). Голом в составе хозяев отметился форвард Махмуд Хассан Трезеге, у "красных" отличился защитник Эндрю Робертсон и нападающий Садио Мане.

«Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы» в чемпионате Англии

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