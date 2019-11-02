Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы» в чемпионате Англии

Астон Вилла — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Вилла Парк»
Трезеге
21′
37′
Садьо Мане
58′
Вирджил ван Дейк
65′
Джорджиньо Вейналдум
Дивок Ориги
65′
Мохамед Салах
Алекс Окслейд-Чемберлен
Фредерик Гильбер
Ахмед Аль-Мухаммади
69′
Дуглас Луис
Конор Хурихэйн
73′
Ануар Эль-Гази
82′
84′
Адам Лаллана
Наби Кейта
Уэсли Мораес
Джонатан Коджиа
86′
87′
Эндрю Робертсон
90′+4′
Садьо Мане
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Астон Виллой" в гостевом матче 11-го тура чемпионата Англии (2:1). Голом в составе хозяев отметился форвард Махмуд Хассан Трезеге, у "красных" отличился защитник Эндрю Робертсон и нападающий Садио Мане.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Садио Мане: «Это была не лучшая игра „Ливерпуля“, но мы заслужили три очка»

Спорт-Экспресс13:20

Победный гол Мане за минуту до конца — в обзоре матча «Вилла» — «Ливерпуль»

Чемпионат17:31

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 1:2. Видеообзор матча 11-го тура чемпионата Англии

Sport24.ru19:25

«Ливерпуль» за месяц три раза вытащил матчи на 90+. Клопп говорит, что без характера трофеи не выиграть

Sports.ru17:43

Гол Мане помог «Ливерпулю» вырвать победу в матче с «Астон Виллой»

Газета.Ru12:57

«Ливерпуль» вырвал победу над «Астон Виллой» в 11-м туре АПЛ

RT на русском12:59

«Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы» в матче чемпионата Англии

РИА Новости13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Футбол

Гончаренко считает, что Вилков мог не удалять игрока ЦСКА

ЦСКА сохранил ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России, оставшись в меньшинстве с 54-й минуты.
Спорт день за днем 14:39
Политика

Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа

Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.
iReactor 20:51
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Кино

Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов»

На официальной странице сериала, каждую серию которого с замиранием сердца ожидал весь мир, появилась информация о приквеле к "Игре престолов".
МТВ онлайн 31 октября в 23:02
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:39
Культура

Сергей Светлаков объяснил закрытие шоу «Прожекторперисхилтон» цензурой

Дни24 31 октября в 03:55
Теннис

Стали известны все участники Итогового турнира ATP

Ранее на Итоговый турнир отобрались Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия, действующий чемпион).
Sport24.ru вчера в 17:27
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 18:33
Экономика

ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

Пятая часть заемщиков — проблемные По данным ЦБ, просрочку по кредитам свыше 5% от полученного займа имеют 19% российских заемщиков, почти у половины из них это "старые долги": просрочка была еще в 2017 году.
РБК вчера в 13:56
Происшествия

В Находке возобновили поиски моряков на танкере «Залив Америка»

Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости 20:24
Киберспорт

Полеты в World of Warcraft: Shadowlands откроются не сразу

CyberSport.ru 19:34
Происшествия

В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III

РИА Новости 03:01
Футбол

Мать Роналду: мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»

РЕН ТВ 03:09
Футбол

Леванте — Барселона 3:1

Metaratings 12:53
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru вчера в 15:24
Футбол

В чемпионате России по футболу примут участие команды из постсоветских республик

Бывший гендиректор московского «Динамо» Дмитрий Иванов рассказал, почему расширение за счет команд из других стран поможет чемпионату России.
Gazeta.SPb 03:13
Экономика

Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%.
REGNUM вчера в 00:48
Политика

Корбин обвинил Трампа в попытке вмешаться в британские выборы

Президент США Дональд Трамп пытается повлиять на результаты парламентских выборов в Великобритании, запланированных на 12 декабря, убежден лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
Коммерсантъ 31 октября в 22:26
Авто

В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро

Пользователям Сети продемонстрировали тюнингованный внедорожник УАЗ-3151, который можно назвать, пожалуй, одним из самых ярких проектов частных ателье.
Pnzdrive 12:31
Авто

Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости

ToDay News Ufa 31 октября в 06:55
Авто

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани 04:48
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Шоу-бизнес

Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»

Вести.Ru вчера в 07:39
Автоспорт

Гран-при США. Вальттери Боттас из Mercedes выиграл квалификацию

Состоялась квалификационная гонка, победу в которой одержал финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас.
Вести.Ru 19:08
Футбол

Максименко 3-й месяц подряд признан лучшим игроком «Спартака»

Официальный сайт «Спартака» назвал имя лучшего футболиста по итогам октября.
Sport24.ru 13:21
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru вчера в 12:37
Политика

Трамп сообщил о желании принять Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает Reuters.
Коммерсантъ 19:45
Экономика

Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН

Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 19:13
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное