Футбол
РИА Новости«Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы» в матче чемпионата Англии
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Вилла Парк»
Трезеге
|21′
|37′
Садьо Мане
|58′
Вирджил ван Дейк
|65′
Джорджиньо Вейналдум
Дивок Ориги
|65′
Мохамед Салах
Алекс Окслейд-Чемберлен
Фредерик Гильбер
Ахмед Аль-Мухаммади
|69′
Дуглас Луис
Конор Хурихэйн
|73′
Ануар Эль-Гази
|82′
|84′
Адам Лаллана
Наби Кейта
Уэсли Мораес
Джонатан Коджиа
|86′
|87′
Эндрю Робертсон
|90′+4′
Садьо Мане
|26%
|Владение мячом
|74%
|61%
|Процент точных передач
|83%
|1
|Удары в сторону ворот
|8
|2
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|10
|12
|Отборы
|8
|13
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Астон Вилла
Расстановка 4‑3‑3
1
Хитон
27
Аль-Мухаммади
22
Энгелс
40
Мингз
18
Таргетт
7
Макгинн
11
Накамба
14
Хурихэйн
21
Эль-Гази
26
Коджиа
17
Трезеге
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
8
Кейта
27
Ориги
15
Окслейд-Чемберлен
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Астон Виллой" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1.
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