"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Астон Виллой" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1.

«Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы» в матче чемпионата Англии

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