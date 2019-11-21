Через три минуты бразилец Роберто Фирмино вновь вывел «Ливерпуль» вперед. После этого матча команда Юргена Клоппа по-прежнему удерживает лидерство в АПЛ. После 13 туров «Ливерпуль» имеет 37 очков.

«Ливерпуль» вырвал победу у «Кристал Пэлас», укрепив лидерство в АПЛ

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