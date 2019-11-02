Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Астон Виллой»

Астон Вилла — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Вилла Парк»
Трезеге
21′
37′
Садьо Мане
58′
Вирджил ван Дейк
65′
Джорджиньо Вейналдум
Дивок Ориги
65′
Мохамед Салах
Алекс Окслейд-Чемберлен
Фредерик Гильбер
Ахмед Аль-Мухаммади
69′
Дуглас Луис
Конор Хурихэйн
73′
Ануар Эль-Гази
82′
84′
Адам Лаллана
Наби Кейта
Уэсли Мораес
Джонатан Коджиа
86′
87′
Эндрю Робертсон
90′+4′
Садьо Мане
«Астон Вилла» могла преподнести сенсацию в чемпионате Англии. В рамках 11-го тура команда из Бирмингема принимала грозный «Ливерпуль». Первый гол поединка на 21-й минуте забил соотечественник Салаха хавбек хозяев поля – Трезеге .
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