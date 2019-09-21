Футбол

MetaratingsMetaratings«Ливерпуль» взломал скаутинговую систему «Манчестер Сити»

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Руководство «Ливерпуля» признало свою вину в том, что клуб взломал скаутинговую систему «Манчестер Сити» в далёком 2013 году. Это стало известно сразу после того, как «горожане» наняли экспертов по компьютерному шпионажу, которые и установили взлом системы.
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