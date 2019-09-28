Футбол

RT на русскомRT на русском«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги

Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» подозревается в том, что в матче 1/16 финала Кубка лиги с «Милтон Кейнс Донс» (2:0) использовал игрока, который не имел права выходить на поле. В случае, если вина клуба будет доказана, красные могут быть исключены из турнира. Имя футболиста пока не называется.
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Ливерпулю грозит исключение из Кубка английской лиги

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«Ливерпуль» могут исключить из Кубка английской лиги

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