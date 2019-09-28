Футбол
RT на русском«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги
Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» подозревается в том, что в матче 1/16 финала Кубка лиги с «Милтон Кейнс Донс» (2:0) использовал игрока, который не имел права выходить на поле. В случае, если вина клуба будет доказана, красные могут быть исключены из турнира. Имя футболиста пока не называется.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:41, Вашингтон
Политика
Демократы в конгрессе США потребовали документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США потребовали от главы Госдепартамента Майкла Помпео предоставить законодателям документы, касающиеся контактов американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 18:15
Гаджеты
Google представила версию Android 10 для слабых смартфонов
Xiaomi представила смартфон с настолько большим экраном, что он занял большую часть задней панели.
Кубанские новости 26 сентября в 03:27
Футбол
Назван размер зарплаты Мамаева в ФК «Ростов»
Полузащитник Павел Мамаев, который 17 сентября вышел из колонии по условно-досрочному освобождению, в ближайшее время подпишет контракт с футбольным клубом «Ростов».
NewInform 04:55
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Происшествия
Самолёт вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов
RT на русском 04:31
Происшествия
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:02
Политика
Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Автоспорт
Россиянин Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»
Коммерсантъ 04:42
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Политика
Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов
Газета увидела в этом конфликт интересов.
РБК 03:47
Политика
Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа
Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Журналистская правда 03:10
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Происшествия
Момент взрыва на танкере с россиянами на борту попал на видео
В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие инцидент в южнокорейском порту Ульсан, где в субботу, 28 сентября, прогремел взрыв на борту судна, стоявшего в ремонте.
Вести.Ru 04:05
Политика
Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны и народа
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам в пятницу, что легионеры Ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства.
РИА Новости вчера в 14:13
Здоровье
В Башкирии объединят несколько больниц и поликлиник
На сайте республиканского Минздрава появился проект распоряжения. Согласно нему, в республике объединят несколько больниц и поликлиник.
Телеканал UTV вчера в 11:05
Здоровье
Эти пять продуктов мешают вам похудеть
Диетологи назвали напиток, который поможет похудеть даже при ожирении Соль Безусловно, речь не идет о полном отказе от соли, однако медики отмечают, что современный человек привык к очень соленому вкусу продуктов и добавляет много соли при готовке.
Московский Комсомолец 03:05
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Ярославской области
Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Ярославской области в субботу, 28 сентября.
Известия вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фрагмент телепрограммы, которую вела Анастасия Заворотнюк.
Рамблер вчера в 16:30
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
В бундестаге выступили против антироссийских санкций
По информации издания, ограничительные меры в отношении России раскритиковал давний противник антироссийских санкций председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Lenta.ru 03:50
Авто
На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов
На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
Тарантас Ньюс 26 сентября в 04:42
Гаджеты
Creative Technology выпустила карту с поддержкой Super X-Fi
IT-World вчера в 08:18
Происшествия
На действующего и бывшего министров Забайкалья завели дело
Против двух министров Забайкалья возбуждены уголовные дела, сообщает Следственный комитет.
Вести.Ru 05:33
Общество
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве
"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.
РИА Новости 02:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 15:26