Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Ливерпулю» предстоит сыграть два матча в один день. Клопп негодует

Ливерпуль — Арсенал
5 – 5
5 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, 30 октября
Стадион «Энфилд»
Шкодран Мустафи
6′
19′
Лукас Торрейра
Риан Брюстер
24′
26′
Габриэл Мартинелли
36′
Габриэл Мартинелли
Джеймс Милнер
43′
Адам Лаллана
44′
54′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Наби Кейта
Кёртис Джонс
55′
Алекс Окслейд-Чемберлен
58′
Дивок Ориги
62′
64′
Джо Уиллок
65′
Месут Озил
Маттео Гендузи
70′
Джо Уиллок
72′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
77′
Сеад Колашинац
Алекс Окслейд-Чемберлен
Педро Чиривелья
81′
83′
Сеад Колашинац
Киран Тирни
85′
Букайо Сака
Дивок Ориги
90′+4′
П
Матчи 1/4 финала турнира запланированы на 17 и 18 декабря. В это время «Ливерпуль», как победитель Лиги чемпионов, будет представлять Европу на клубном чемпионате мира, который пройдет в Катаре.
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