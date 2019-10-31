Матчи 1/4 финала турнира запланированы на 17 и 18 декабря. В это время «Ливерпуль», как победитель Лиги чемпионов, будет представлять Европу на клубном чемпионате мира, который пройдет в Катаре.

«Ливерпулю» предстоит сыграть два матча в один день. Клопп негодует

Политика Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции, с целями, близкими российскому Центробанку.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Здоровье «Нижфарм» изымает из оборота более 170 серий «Ранитидина» Сделано это в связи с решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед» (Индия), использованную в производстве изымаемых серий лекарственного препарата.

Экономика Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина напал с ножом на ребенка в детском саду Днем в четверг, 31 октября, мужчина напал с ножом на шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в городе Нарьян-Мар (ненецкий автономный округ).

Экономика Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).

Космос В Солнечной системе обнаружили новую карликовую планету Позже ученые сообщили, что данное космическое тело может отвоевать у Цереры "звание" самой карликовой планеты в Солнечной системе.

ЖКХ В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Общество Сегодня вступил в силу закон об «изоляции Интернета» в России Вступивший в силу 1 ноября закон об изоляции России от интернета в случае угрозы пока будет действовать «по факту не на всей территории», - приводит «Коммерсант» слова неназванного источника, близкого к администрации президента.

Происшествия В Москве массово отравились актрисы Мариинского театра Массовое отравление артистов Мариинского театра произошло в четверг в Москве.

Политика Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Транспорт Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев.

Политика Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.

Политика Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Происшествия В Иваново задержали группу телефонных мошенников В Иваново задержали группу из девяти человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве и краже денег с банковских карт россиян в разных регионах страны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу, 1 ноября.

Гаджеты Представлен не требующий регистрации мини-дрон Компания DJI представила дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать, сообщает издание Astera.

Экономика Долговая нагрузка россиян подскочила до максимума с 2012 года Совокупная долговая нагрузка населения РФ по всем видам кредитов достигла на 1 октября 2019 года 10,6%. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на презентацию, представленную руководителем департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветой Даниловой.

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.