Политика

РБКРБКАрмия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск). Об этом заявил ее официальный представитель Ахмад аль-Месмари, передает газета Al-Wasat.
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