Политика
РБКАрмия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск). Об этом заявил ее официальный представитель Ахмад аль-Месмари, передает газета Al-Wasat.
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Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
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Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
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Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.
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Российская Федерация в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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В 2019 году политическое ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» стало популярнее, чем «Вечер с Владимиром Соловьевым», следует из пресс-релиза телеканала «Россия 1».