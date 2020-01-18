Общество

РИА НовостиРИА НовостиЛивийская нефтяная корпорация ввела режим чрезвычайного положения

"Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра", - говорится в заявлении.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Все главные экспортные порты «нефтяного полумесяца» (побережья залива Сирт) — Рас-Лануф, Эс-Сидра, Марса-эль-Брега, Эль-Харига и Эз-Зувайтина — закрылись в знак протеста, говорится
 на официальном сайте NOC.
News.ru10:52

Подробнее о событии

Al Arabiya сообщила о закрытии нефтяных терминалов в Ливии

Российская газетавчера в 21:06

В Ливии объявили форс-мажор после прекращения отгрузки нефти из портов

Известия11:18

Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор

ТАСС10:25

Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение

Эхо Москвы09:32

Ливия будет терять $55 миллионов в день из-за остановки отгрузки нефти

РИА Новости08:52

Ливийская нефтяная корпорация объявила форс-мажор

Коммерсантъ12:49

Ливия боится понести убытки в случае закрытия нефтяных терминалов

Вести.Ruвчера в 20:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru 08:52
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 05:10
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Lenta.ru 16:06
Футбол

Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разбить «Сампдорию»

Bookmaker-ratings.ru 11:11
Политика

Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Коммерсантъ 16:50
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости вчера в 07:50
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru вчера в 00:55
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 12:56
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Политика

Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
РБК 17:57
Технологии

Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
ToDay News Ufa 14:18
Происшествия

Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Lenta.ru 10:38
Космос

Женщины-астронавты заменили аккумуляторы на МКС в открытом космосе

Впервые в истории женский дуэт вышел в открытый космос в конце прошлого года. Тогда астронавты тоже меняли батареи МКС.
Пятый канал 15 января в 16:29
Музыка

Кто поедет на Евровидение? В Латвии названы финалисты конкурса Supernova

За право представлять Латвию на Евровидении-2020 будут бороться 9 участников, прошедших в финал внутрилатвийского отборочного конкурса авторов и исполнителей песен Supernova, сообщает Rus.lsm.lv.
Sputnik Латвия 16 января в 13:21
Космос

Столкновения сверхмассивных чёрных дыр можно будет «увидеть» в рентгене

Речь идёт о столкновениях чёрных дыр звёздной массы. Сегодня детекторы гравитационных волн фиксируют подобные события несколько раз в месяц.
Вести.Наука 16 января в 03:35
Происшествия

Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Lenta.ru 13:30
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота направится в западное Средиземноморье

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота вместе с судами обеспечения направятся в западную часть Средиземного моря.
RT на русском 05:40
Спорт

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Чемпионат 06:30
Кино

«Плохие парни 4»: идёт работа над сценарием

Трейлер фильма «Плохие парни навсегда» Первый бадди-муви «Плохие парни» был снят в 1995 году Майклом Бэем.
Фильм Про 10:35
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Технологии

Bethesda закрывает Убежище 94, единственный рейд Fallout 76

Компания Bethesda сообшила, что собирается заново запечатать Убежище 94. Это произойдёт с выходом обновления Wastelanders.
Игромания.ру 12:40
Происшествия

Дом престарелых загорелся под Екатеринбургом

Регион online 17:47
Экономика

Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»

Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
MagadanMedia.ru 07:55
Общество

Росгвардия получила оснащённые дронами машины связи

Говорит Москва 00:48
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Кино

Клим Шипенко объяснил успех комедии «Холоп»

Дни24 16 января в 04:38
Космос

Ученые выяснили причину странного вращения зонда «Гюйгенс» при посадке на Титан

Четырнадцатого января 2005 года аппарат вошел в атмосферу Титана — крупнейшего спутника Сатурна — и сел на его поверхность, в области Ксанаду.
Naked Science 16 января в 13:25
Технологии

Microsoft выпустил новый браузер Edge Chromium

Корпорация Microsoft выпустила новый браузер Edge, работающий на движке Chromium от Google.
Piter.tv 16 января в 06:44
Армия и оружие

Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»

Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Известия 16 января в 18:25
Происшествия

В Самаре локализовали пожар в ресторане

РИА Новости 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное