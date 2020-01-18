с чего всё началось

"Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра", - говорится в заявлении.

Хоккей Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Политика Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.

Политика Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.

Технологии Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.