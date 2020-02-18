Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

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