Армия и оружие
Российская газетаЛивийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
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Общество
Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать «НТВ-Мир Балтия»
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В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
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Президент португальского футбольного клуба "Порту" Жорже Нуну Пинту да Кошта заявил, что голкипер Икер Касильяс решил завершить спортивную карьеру, чтобы сосредоточиться на проведении предвыборной кампании, целью которой должно стать избрание президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
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ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
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Политика
Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу
Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
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Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области
В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Экономика
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С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
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Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
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Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Спорт
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал в спринте из-за падения норвежца. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
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Samsung выпустит новый смартфон Galaxy S20 Ultra LTE
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Авто
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Биатлон
Объявлен состав на женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав на женскую эстафетную гонку на чемпионате мира в итальянском Антхольце.