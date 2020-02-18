Армия и оружие
Российская газетаЛивийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
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Общество
В России растет число наркоманов нового типа
Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит обострение ситуации в Донбассе
«Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня», — написал Николенко.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»
Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Политика
В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
Происшествия
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео
Общество
В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1921
В китайской провинции Хубэй за минувшие сутки в результате заражения коронавирусом скончались еще 132 человека, общее число жертв достигло 1921.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу
Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко в 2018 году официально оформили развод после 33 лет брака.
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы
Минфин США включил в санкционный список SDN (самые жесткие, блокирующие санкции) дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Политика
ТАСС анонсировало интервью с Владимиром Путиным
Российское информагентство ТАСС анонсировало спецпроект под названием "20 вопросов Владимиру Путину".
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Экономика
ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов
Банк России намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счетов.
Футбол
Дзюба рассказал об отношении к Черчесову и Карпину
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о наставнике "Ростова" Валерии Карпине и главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
Армия и оружие
Китайские журналисты оценили шансы России в войне с США
Китайский журналист Чжугэ Сяочэ из издания Sina, оценил шансы российской армии против противников из США и заявил о том, что исход противостояния может решить как ядерное оружие России, так и ее обширные территории.
Недвижимость
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Политика
Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай
Двигатели производит американская компания «General Electric Co.» Власти США рассматривают возможность прекращения поставок авиационных двигателей в КНР, сообщает «РБК».
Экономика
Белорусский премьер признал падение экономики на 2% за январь
Как считает белорусский премьер, падение ВВП связано с «нефтехимией» и производством калийных удобрений.
Происшествия
«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» поступит в ВМФ в первом квартале 2020 года
Фрегат "Адмирал Касатонов"передадут в распоряжение Военно-морского флота (ВМФ) уже в текущем году.
Фигурное катание
Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в возрасте 29 лет
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Кино
В Москве прошла премьера фильма «Калашников»
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Политика
В парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР
Представители оппозиционных партий Грузии, которые протестуют против назначения на пост генерального прокурора страны Ираклия Шотадзе, включили во время выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон.
Политика
Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая в дома политиков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае препятствования политиками возвращению из Китая украинцев на родину заселит эвакуированных в их особняки.