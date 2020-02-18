Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаЛивийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

Удар Хафтара по Триполи сорвал женевские переговоры с правительством национального согласия

Вести.Ru18:13

ПНС Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам

RT на русском17:24

Ливийское Правительство нацсогласия вышло из мирных переговоров в Женеве

Коммерсантъ16:29

В результате обстрела силами ЛНА порта Триполи погибли три человека

ТАСС16:36

ПНС Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам

РИА Новости16:21

Силы Хафтара заявили об уничтожении турецкого корабля в порту Триполи

РБК08:33

В Ливийской армии Хафтара заявили, что потопили турецкое судно с оружием

Интерфакс08:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 19:45, Ашберн
Общество

В России растет число наркоманов нового типа

Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.
Live24 00:20
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит обострение ситуации в Донбассе

«Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня», — написал Николенко.
Росбалт 08:58
Шоу-бизнес

Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»

Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Актуальные Новости вчера в 04:52
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru 05:19
Происшествия

Приступ Дмитрия Диброва попал на видео

Российская газета 11:45
Общество

В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1921

В китайской провинции Хубэй за минувшие сутки в результате заражения коронавирусом скончались еще 132 человека, общее число жертв достигло 1921.
Экономика сегодня 19:11
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко в 2018 году официально оформили развод после 33 лет брака.
Вечерняя Москва вчера в 11:19
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 14:50
Политика

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы

Минфин США включил в санкционный список SDN (самые жесткие, блокирующие санкции) дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве.
РБК 12:09
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс 07:13
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии

Вести.Ru 18:27
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новости 13:33
Политика

ТАСС анонсировало интервью с Владимиром Путиным

Российское информагентство ТАСС анонсировало спецпроект под названием "20 вопросов Владимиру Путину".
Южная Волна 05:22
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 03:53
Экономика

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов

Банк России намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счетов.
RT на русском 16 февраля в 22:59
Футбол

Дзюба рассказал об отношении к Черчесову и Карпину

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о наставнике "Ростова" Валерии Карпине и главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
Газета.Ru 16:11
Армия и оружие

Китайские журналисты оценили шансы России в войне с США

Китайский журналист Чжугэ Сяочэ из издания Sina, оценил шансы российской армии против противников из США и заявил о том, что исход противостояния может решить как ядерное оружие России, так и ее обширные территории.
Московский Комсомолец в Марий Эл 04:45
Недвижимость

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия 18:49
Политика

Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай

Двигатели производит американская компания «General Electric Co.» Власти США рассматривают возможность прекращения поставок авиационных двигателей в КНР, сообщает «РБК».
Мой Брянск вчера в 09:33
Экономика

Белорусский премьер признал падение экономики на 2% за январь

Как считает белорусский премьер, падение ВВП связано с «нефтехимией» и производством калийных удобрений.
ИА REX вчера в 02:30
Происшествия

«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии

В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
RT на русском 08:13
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» поступит в ВМФ в первом квартале 2020 года

Фрегат "Адмирал Касатонов"передадут в распоряжение Военно-морского флота (ВМФ) уже в текущем году.
Pravda.Ru вчера в 14:18
Фигурное катание

Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в возрасте 29 лет

Народные новости вчера в 21:37
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Кино

В Москве прошла премьера фильма «Калашников»

РИА Новости 14:28
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн 11:04
Политика

В парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР

Представители оппозиционных партий Грузии, которые протестуют против назначения на пост генерального прокурора страны Ираклия Шотадзе, включили во время выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон.
ФАН 07:57
Политика

Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая в дома политиков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае препятствования политиками возвращению из Китая украинцев на родину заселит эвакуированных в их особняки.
iReactor 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
Конференция по Ливии в БерлинеБольше новостей по теме
Главное