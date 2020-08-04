Происшествия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВласти опровергли версию о взрыве пиротехники в порту Бейрута

Глава службы общей безопасности Ливана, генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о взрыве пиротехники в порту в Бейруте. По его словам, инцидент связан с другими взрывчатыми веществами. Отмечается, что они хранились на протяжении долгого времени, передает РИА Новости.
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Происшествия

Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек

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Происшествия

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Взрыв в порту Бейрута (Ливан) произошёл из-за детонации 2750 тонн селитры, которую выгрузили с судна Rhosus в 2014 году.
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Экономика

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Финансы

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Экономика

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Экономика

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Розничные цены на золото в Японии обновили исторический максимум, сообщило Киодо.
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Общество

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На турецких курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом.
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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция "search the web", помогающая пользователю определить фейковое сообщение.
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