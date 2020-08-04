Глава службы общей безопасности Ливана, генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о взрыве пиротехники в порту в Бейруте. По его словам, инцидент связан с другими взрывчатыми веществами. Отмечается, что они хранились на протяжении долгого времени, передает РИА Новости.

Власти опровергли версию о взрыве пиротехники в порту Бейрута

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