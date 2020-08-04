Происшествия
Вечерняя МоскваВласти опровергли версию о взрыве пиротехники в порту Бейрута
Глава службы общей безопасности Ливана, генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о взрыве пиротехники в порту в Бейруте. По его словам, инцидент связан с другими взрывчатыми веществами. Отмечается, что они хранились на протяжении долгого времени, передает РИА Новости.
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Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news вчера в 19:32
Здоровье
Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от КОВИД
Израильский иммунолог профессор Яков Беркун предостерег от преждевременного внедрения вакцины от КОВИД, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 22:40
Армия и оружие
Украина заявила об обстрелах со стороны Донбасса
В Минобороны Украины заявили, что 2 августа на Донбассе было совершено два обстрела.
DixiNews 03 августа в 03:10
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Политика
Кравчук отрицает особый статус для Донбасса в Минских договоренностях
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент страны, Леонид Кравчук сказал, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить "особый статус" отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в конституцию Украины.
Интерфакс вчера в 16:31
Экономика
Фондовые индексы США выросли на фоне продолжающегося сезона отчетности
Фондовые индексы США выросли во вторник на фоне осторожного оптимизма инвесторов в отношении прогресса по принятию Вашингтоном нового пакета помощи экономике.
ПРАЙМ вчера в 20:25
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал 03 августа в 15:28
Происшествия
Взрыв в ливанской столице мог произойти из-за детонации селитры
Взрыв в порту Бейрута (Ливан) произошёл из-за детонации 2750 тонн селитры, которую выгрузили с судна Rhosus в 2014 году.
Octagon.Media вчера в 23:34
Политика
Моор представил Путину кандидатуры на пост губернатора ХМАО
В списке пять человек Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину пять кандидатов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Правда УрФО вчера в 12:25
Общество
При въезде в Кузбасс потребуется справка об отсутствии covid-19
«При пересечении государственной границы РФ обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на СОУГО-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ», — говорится в документе.
Сибдепо 00:23
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Пятый канал 02 августа в 22:34
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Общество
Китай и США планируют обсудить итоги торговой сделки 15 августа
Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ намерены обсудить ход выполнения соглашения по первой фазе торговой сделки 15 августа, пишет The Wall Street Journal.
Аргументы и Факты вчера в 19:32
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС вчера в 03:26
Экономика
«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли
Сделка позволит производителю вина расширить площадь плодоносящих земель более чем в два раза, что стало крайне важно после вступления в силу запрета на использование импортного виноматериала.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Экономика
Цена золота в Японии обновила исторический максимум
Розничные цены на золото в Японии обновили исторический максимум, сообщило Киодо.
Взгляд.ру вчера в 23:03
Общество
На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом
На турецких курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом.
Lenta.ru 01:10
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция "search the web", помогающая пользователю определить фейковое сообщение.
МонаВиста вчера в 14:08
Общество
После голосования по Конституции данные россиян попали в сеть
Ранее стало известно о том, что данные "утекли" в сеть, из расследования издания "Медуза".
Капитал страны вчера в 03:28
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru вчера в 03:38
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Известия вчера в 04:46
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Здоровье
Страдающим от гипертонии россиянам дали несколько советов
Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова в интервью телеканалу «Звезда» дала россиянам, которые страдают от гипертонии, несколько советов.
Lenta.ru 00:38
Фигурное катание
Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко
Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко Спортсменка рассказала об отношении к бывшей наставнице.
Экспресс газета вчера в 09:52
Авто
АвтоВАЗ назвал в РФ скидки на автомобили Lada в августе
Лезги газет вчера в 18:14