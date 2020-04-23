Армия и оружие
Вечерний курьерЛивийское ПНС обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия
Турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что в Ливии российская частная военная компания Вагнера совершила химическую атаку против сил Правительства Национального Согласия (ПНС). Соответствующее заявление сделал 22 апреля министр внутренних дел Ливии Фатхи Башага.
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Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС 11:54
Экономика
Одной из мер поддержки бизнеса в Петербурге могут стать целевые субсидии на заработную плату сотрудникам
Одной из мер поддержки бизнеса в Петербурге могут стать целевые субсидии на заработную плату сотрудникам предприятий среднего и малого бизнеса.
Телеканал Санкт-Петербург 15:59
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Кино
Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва 03:07
Общество
Россияне сократили траты на 90% товаров и услуг
Компания BCG и холдинг "Ромир" провели исследование потребительского рынка России и выяснили, что в связи с распространение коронавируса, россияне сократили траты почти на 90% товаров и услуг.
Капитал страны 03:30
Общество
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Коммерсантъ 13:16
Политика
Помпео заявил, что США не остановятся на приостановке взносов в ВОЗ
14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ.
ТАСС вчера в 23:50
Транспорт
Четыре нижегородских перевозчика лишились маршрутов
ООО «Лидер-Транс», ООО «Победа-НН», ИП Каргин Д.В. и ИП Каргин В.В. лишились свидетельств об осуществлении перевозок в Нижнем Новгороде с 23 апреля.
Newsroom24 09:15
Гаджеты
Bloomberg: Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году
Американская корпорация Apple планирует выпустить Mac с собственным процессором ARM, который заменит процессор от Intel в 2021 году.
Коммерсантъ 10:31
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
Футбол
Каррагер – о трансфере Торреса: «Я знал, что мы обхитрили „Челси“»
Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о трансфере Торреса в «Челси».
Евро-футбол.ру 15:26
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной опроверг сообщения о заражении коронавирусом
Rambler News Service 10:25
Здоровье
Пилот из Австралии месяц болел коронавирусом, но так и не выздоровел
Пилот австралийской авиакомпании Qantas Майкл Крю рассказал изданию Daily Mail о том, что он уже месяц болеет коронавирусом, но так и не смог вылечиться.
Live24 15:12
Шоу-бизнес
Американская рэп-певица назвала русскую кухню «варварской едой»
ИА Красная Весна 03:46
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Общество
Хуснуллин объяснил падение собираемости платежей за ЖКХ самоизоляцией
Падение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги связано с режимом самоизоляции, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Интерфакс 14:06
Общество
Петербуржцам могут запретить остановки по пути на дачи в Ленобласти
Губернатор Александр Дрозденко опасается, что ситуация с COVID-19 в регионе может выйти из-под контроля из-за тысяч дачников, которые в начале мая устремятся на свои загородные участки.
Peterburg2.ru 09:23
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за коронавируса
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли объявил о необходимости обеспечить мировую продовольственную безопасность.
Стерлеград вчера в 23:00
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35