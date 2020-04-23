с чего всё началось

Турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что в Ливии российская частная военная компания Вагнера совершила химическую атаку против сил Правительства Национального Согласия (ПНС). Соответствующее заявление сделал 22 апреля министр внутренних дел Ливии Фатхи Башага.

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Экономика Одной из мер поддержки бизнеса в Петербурге могут стать целевые субсидии на заработную плату сотрудникам Одной из мер поддержки бизнеса в Петербурге могут стать целевые субсидии на заработную плату сотрудникам предприятий среднего и малого бизнеса.

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Транспорт Четыре нижегородских перевозчика лишились маршрутов ООО «Лидер-Транс», ООО «Победа-НН», ИП Каргин Д.В. и ИП Каргин В.В. лишились свидетельств об осуществлении перевозок в Нижнем Новгороде с 23 апреля. 69

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Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб. 2,9K

Политика Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. 57