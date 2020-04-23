Армия и оружие

Вечерний курьерВечерний курьерЛивийское ПНС обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия

Турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что в Ливии российская частная военная компания Вагнера совершила химическую атаку против сил Правительства Национального Согласия (ПНС). Соответствующее заявление сделал 22 апреля министр внутренних дел Ливии Фатхи Башага.
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Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu
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