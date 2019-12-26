Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЛивия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства в Триполи.
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Правительство национального согласия Ливии: В случае эскалации мы попросим о поддержке Турцию

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