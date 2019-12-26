Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЛивия официально запросила военную поддержку у Турции

По его данным, международно признанное ПНС Ливии запросило "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку Анкары. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что намерен в январе 2020 года представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.
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Ливия попросит Турцию о военной помощи в случае эскалации в Триполи

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Правительство национального согласия Ливии: В случае эскалации мы попросим о поддержке Турцию

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В авиакатастрофе под Алма-Атой выжили 60 человек

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По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
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Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

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В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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У России нет стимулов восстанавливать формат G8, заявил Лавров

У России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат "большой восьмерки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
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Общество

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Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Орбиту МКС скорректировали в два этапа

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Политика

В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
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Происшествия

Российского генерала обвинили в помощи контрабандистам. У него нашли золотые слитки и миллионы

При обыске у Кизлыка нашли валюту на 78 миллионов рублей, золотые слитки и коллекцию элитных часов, причем источник этакого богатства генерал объяснить не смог.
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Экономика

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»

В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
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Росстат дал прогноз на 16 лет вперед, как будет меняться численность населения и продолжительность жизни в России.
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Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем самом важном выигранном трофее.
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Московский врач-нарколог Евгений Брюн напомнил об опасности употребления лекарственных средств вместе с алкогольными напитками.
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RT на русском вчера в 05:18
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