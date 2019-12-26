Армия и оружие
Газета.RuЛивия официально запросила военную поддержку у Турции
По его данным, международно признанное ПНС Ливии запросило "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку Анкары. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что намерен в январе 2020 года представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.
Читать в источнике
Оценить211
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство национального согласия Ливии: В случае эскалации мы попросим о поддержке Турцию
Московский Комсомолец Турциявчера в 06:51
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Технологии
Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России
Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Политика
Лавров заявил, что Россия не стремится к конфронтации с США
Россия не стремится к конфронтации с США и готова к совместному поиску решений проблем, при этом Москва будет адекватно реагировать на агрессивные выпады Вашингтона.
Происшествия
В Шереметьево самолет с пассажирами выкатился на грунт
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet выкатился утром в пятницу за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Политика
Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Армия и оружие
РФ отправила сторожевой корабль на совместные учения с Китаем и Ираном
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Происшествия
Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео
Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов потерял много крови в результате покушения.
Общество
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
У России нет стимулов восстанавливать формат G8, заявил Лавров
У России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат "большой восьмерки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Общество
Новый год обойдется Москве почти в миллиард рублей
Два года назад на подсветку под Новый год правительство Москвы тратило до 500 млн руб. Тем не менее траты на оформление выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом (323 млн руб.).
Единоборства
Емельяненко согласился на бой с Кадыровым
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Космос
Орбиту МКС скорректировали в два этапа
Политика
В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Происшествия
Российского генерала обвинили в помощи контрабандистам. У него нашли золотые слитки и миллионы
При обыске у Кизлыка нашли валюту на 78 миллионов рублей, золотые слитки и коллекцию элитных часов, причем источник этакого богатства генерал объяснить не смог.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров
На последнее место рейтинга Forbes поместил гендиректора УГМК Андрея Козицына, состояние которого за десять лет выросло на 4,6 миллиарда долларов, составив 5,8 миллиарда к концу 2019 года.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Общество
Росстат спрогнозировал демографический кризис России к 2036 году
Росстат дал прогноз на 16 лет вперед, как будет меняться численность населения и продолжительность жизни в России.
Происшествия
Сообщившего о подброшенных наркотиках россиянина нашли без головы
В Омске у железнодорожных путей было найдено обезглавленное тело местного жителя 25-летнего Дмитрия Федорова, сообщившего за несколько дней до смерти о подброшенных ему полицейскими наркотиках.
Футбол
Роналду назвал самый важный трофей в своей карьере
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем самом важном выигранном трофее.
Космос
Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор
Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
Общество
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Общество
Нарколог Брюн рассказал о вреде приема таблеток после алкоголя
Московский врач-нарколог Евгений Брюн напомнил об опасности употребления лекарственных средств вместе с алкогольными напитками.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.