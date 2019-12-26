Армия и оружие
Газета.RuЛивия официально запросила военную поддержку у Турции
По его данным, международно признанное ПНС Ливии запросило "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку Анкары. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что намерен в январе 2020 года представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.
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Правительство национального согласия Ливии: В случае эскалации мы попросим о поддержке Турцию
Московский Комсомолец Турция06:51
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Запущенные с Плесецка спутники успешно выведены на орбиту
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Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
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Футбол
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Оклады ульяновских медработников хотят увеличить до 55 процентов
По поручению губернатора в 2020 году планируется утверждение нормативно-правовой базы в части увеличения оклада в структуре заработной платы до 55%.
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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
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Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Кубань "будет ближе" к Украине.
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Новый лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков не исключает своего участия в выборах на пост президента России в 2024 году.
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Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
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Экономика
Красная икра подешевела в России
Несмотря на предновогодний спрос, в России подешевела красная икра в баночках по 95 граммов.
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Министр обороны Украины заявил о подготовке к полному перемирию в Донбассе с 1 января
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«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны
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Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Общество
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Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
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В рамках «Университета здоровья» сахалинцам раздавали фрукты
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