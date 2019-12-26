Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЛивия запросила военную поддержку у Турции

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в Триполи сообщило, что ПНС Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил властей на востоке страны.
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с чего всё началось
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило Турцию о военной поддержке, сообщает агентство Reuters
 со ссылкой на представителя Ливии.
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