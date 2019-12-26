Армия и оружие
РИА НовостиЛивия запросила военную поддержку у Турции
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в Триполи сообщило, что ПНС Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил властей на востоке страны.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило Турцию о военной поддержке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Ливии.Коммерсантъ15:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство национального согласия Ливии: В случае эскалации мы попросим о поддержке Турцию
Московский Комсомолец Турция06:51
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:57, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ
"Лестер Сити" с 39-ю очками располагается на второй строчке. Ранее "Лестер" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 19-го тура АПЛ.
Футбол
Игрок «Манчестер Юнайтед» Мактоминей получил травму колена
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил травму в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). Как сообщил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, хавбек повредил связку колена и покинул поле после первого тайма.
Гаджеты
Новые Core i3 — это почти что i7 несколько поколений назад
Пока что не уточняется, когда точно выйдут эти процессоры и сколько будут стоить, однако изменения на рынке CPU однозначно грядут.
Политика
В Черногории протестующие заблокировали туристические города
Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию и объявил о намерении добиться создания автокефалии для "черногорской церкви" по украинскому примеру.
Политика
Песков рассказал, как Путин встречает Новый год
Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
Единоборства
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Армия и оружие
Минобороны РФ: Есть вопросы к США по выполнению ими договора СНВ-3
У Москвы есть к Вашингтону вопросы о том, как выполняются отдельные положения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Гаджеты
INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
Здоровье
В Магаданской области внедряют каналы обратной связи со страховыми представителями
В настоящий момент в медицинских организациях Магаданской области установлены каналы обратной связи со страховой компанией «СОГАЗ-Мед», где застрахованы 90% колымчан.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Авто
Kia изменила цены на пять моделей в России
Экономика
Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников
Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.
Происшествия
Избитую тетей девочку из Ингушетии выписали из московской больницы
Семилетнюю Аишу Ажигову из Ингушетии, которая несколько месяцев проходила лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве после избиения тетей, 25 декабря выписали из больницы.
Армия и оружие
WP: Китай испытал ракету, способную поразить цели США
Летные испытания новой ракеты подводного базирования провели военные Китая.
Политика
Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о новых точках разведения сил в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств в Донбассе обсуждаются в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание американской противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, до сих пор находящийся на вооружении в Сирии, выдержал удар американской противотанковой ракеты TOW.
Политика
Украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Политика
Депутат оценил заявление посольства США на Украине про Крымский мост
Депутат Госдумы России от крымского региона Андрей Козенко прокомментировал публикацию посольства США на Украине с осуждение запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Украинское правительство обязало «Нафтогаз» заплатить 8,5 млрд гривен в бюджет государства
«АО НКО «Нафтогаз Украины» не позднее 27 декабря 2019 года направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году», — указано в решении правительства.
Футбол
Кокорин задолжал Смолову три миллиона рублей
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Здоровье
Американка стала инвалидом из-за антивозрастного крема
Известно, что американка использовала крем от пигментации кожи по два раза в день на протяжении семи лет.
Интернет
«Huawei» размышляет о прекращении отношений с американскими компаниями
Ранее глава «Huawei» Жэнь Чжэнфэй, рассказал, что гигант разработал «План Б» в отношении ограничений со стороны США.
Авто