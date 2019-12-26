Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЛивия официально запросила военную поддержку у Турции

По его данным, международно признанное ПНС Ливии запросило "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку Анкары. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что намерен в январе 2020 года представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.
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