Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЛивия официально запросила военную поддержку у Турции

По его данным, международно признанное ПНС Ливии запросило "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку Анкары. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что намерен в январе 2020 года представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.
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ПНС Ливии официально запросило военную поддержку у Турции

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Ливия запросила военную поддержку у Турции

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После спектакля в «Современнике» актер сообщил, что прощание с Волчек состоится 29 декабря.
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Какой орех особенно полезен людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, назвали врачи.
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