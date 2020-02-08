Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЛивия потеряла миллиард долларов из-за закрытия нефтяных объектов

Потери страны в результате блокирования морских нефтяных терминалов и закрытия нефтяных месторождений страны превысили один миллиард долларов, информирует Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) в Twitter. NOC призвала к снятию блокады в интересах Ливии и населения страны.
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