Энергетика
Российская газетаЛивия потеряла миллиард долларов из-за закрытия нефтяных объектов
Потери страны в результате блокирования морских нефтяных терминалов и закрытия нефтяных месторождений страны превысили один миллиард долларов, информирует Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) в Twitter. NOC призвала к снятию блокады в интересах Ливии и населения страны.
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Ливия потеряла около $1 млрд из-за закрытия нефтяных объектов
Национальная служба новостей04 февраля в 16:54
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