Похолодание, сильные дожди, грозы и ветер ожидаются в европейской и азиатской частях России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга

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