Общество
ИзвестияЛивни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга
Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
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Похолодание, сильные дожди, грозы и ветер ожидаются в европейской и азиатской частях России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новости17:15
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Экономика
Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес
Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке.
Коммерсантъ 18:50
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
Общество
Макаревич составил список тех, кто должен преклонить колено
Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич опубликовал в Facebook список тех, кому и перед кем следует "срочно" преклонить колено.
Ruposters.ru 06:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России
Как сообщает ToDay News Ufa, в России в ближайшие дни ожидается дождливая погода.
ToDay News Ufa 15:21
Общество
В России средний чек на набор первоклассника подорожал на 55%
Стоимость набора канцелярских принадлежностей для первоклассника по данным на июль подорожала на 55% в сравнении с прошлым годом и составила 712 рублей.
Газета Кемерова 11:50
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, стал Китай, пишет РБК со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
ПРАЙМ вчера в 02:33
Общество
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК 21:31
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости вчера в 05:39
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 15:01
Политика
В Белоруссии накануне выборов задержаны десятки россиян из ЧВК Вагнера
В Белоруссии задержаны 32 россиянина из ЧВК Вагнера, которых Минск обвиняет в попытке дестабилизации ситуации в республике накануне президентских выборов.
Российский Диалог 09:50
Происшествия
На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв
Российская газета 20:31
Технологии
Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном
Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров.
Lenta.ru 20:34
Армия и оружие
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости 17:51
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru вчера в 08:49
Футбол
Заа о расизме: «Инстаграм больше не в радость темнокожим. Боюсь открывать директ, там может быть что угодно»
Заа из «Кристал Пэлас» показал расистские угрозы из лички инстаграма.
Sports.ru 16:59
Футбол
«Локомотив» может выставить второй состав на матч за Суперкубок России
Слова Мещерякова приводит «Чемпионат». 7 августа московский клуб сыграет с чемпионом России за Суперкубок страны.
ProstoProSport 15:06
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Общество
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий
"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета 06:01
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Все кандидаты в президенты Белоруссии приглашены в ЦИК на срочную встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной.
Коммерсантъ 14:10
Общество
Число умерших от коронавируса в США превысило 150 тысяч
В США от COVID-19 умерли 150,1 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 18:29
Политика
Трамп оценил необходимость защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России.
Lenta.ru 20:26
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
Наука
Высокий уровень тромбоцитов в крови может указывать на онкологию
Высокий уровень тромбоцитов зачастую свидетельствует о наличии рака лёгких и колоректального рака.
Evo-rus.com 07:06
Авто
Модульный электрокар eBussy появится в Европе
Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро.
ГЛАС.RU 27 июля в 08:00
Хоккей
В КХЛ могут появиться клубы из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги за счёт появления клубов из других стран.
Metaratings 07:24
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24