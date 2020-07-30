Общество

ИзвестияИзвестияЛивни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга

Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о похолодании и ливнях в Европейской России

Похолодание, сильные дожди, грозы и ветер ожидаются в европейской и азиатской частях России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости17:15

Подробнее о событии

Гидрометцентр прогнозирует похолодание и дожди в нескольких регионах

Коммерсантъ21:01

В Гидрометцентре предупредили о похолодании и ливнях в Европейской России

РИА Новости17:15

Гидрометцентр ожидает плохую погоду во многих регионах России

Газета.Ru18:37

Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга

Известия18:19

С 30 июля сразу несколько регионов страны окажутся во власти непогоды

Российская газета17:41

Россиянам предрекли похолодание и заморозки

Lenta.ru19:35

Вместо жары - заморозки: Синоптики сделали предупреждение о непогоде в России

Царьград04:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Экономика

Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес

Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке.
Коммерсантъ 18:50
Экономика

Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
28
Общество

Макаревич составил список тех, кто должен преклонить колено

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич опубликовал в Facebook список тех, кому и перед кем следует "срочно" преклонить колено.
Ruposters.ru 06:20
25
Общество

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России

Как сообщает ToDay News Ufa, в России в ближайшие дни ожидается дождливая погода.
ToDay News Ufa 15:21
2
Общество

В России средний чек на набор первоклассника подорожал на 55%

Стоимость набора канцелярских принадлежностей для первоклассника по данным на июль подорожала на 55% в сравнении с прошлым годом и составила 712 рублей.
Газета Кемерова 11:50
154
Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
12
Футбол

Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, стал Китай, пишет РБК со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
ПРАЙМ вчера в 02:33
512
Общество

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК 21:31
37
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
1,9K
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости вчера в 05:39
630
Футбол

«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы

В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 15:01
Политика

В Белоруссии накануне выборов задержаны десятки россиян из ЧВК Вагнера

В Белоруссии задержаны 32 россиянина из ЧВК Вагнера, которых Минск обвиняет в попытке дестабилизации ситуации в республике накануне президентских выборов.
Российский Диалог 09:50
19
Происшествия

На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв

Российская газета 20:31
Технологии

Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном

Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров.
Lenta.ru 20:34
6
Армия и оружие

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости 17:51
3
Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru вчера в 08:49
795
Футбол

Заа о расизме: «Инстаграм больше не в радость темнокожим. Боюсь открывать директ, там может быть что угодно»

Заа из «Кристал Пэлас» показал расистские угрозы из лички инстаграма.
Sports.ru 16:59
Футбол

«Локомотив» может выставить второй состав на матч за Суперкубок России

Слова Мещерякова приводит «Чемпионат». 7 августа московский клуб сыграет с чемпионом России за Суперкубок страны.
ProstoProSport 15:06
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
638
Общество

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий

"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета 06:01
26
Политика

ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

Все кандидаты в президенты Белоруссии приглашены в ЦИК на срочную встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной.
Коммерсантъ 14:10
20
Общество

Число умерших от коронавируса в США превысило 150 тысяч

В США от COVID-19 умерли 150,1 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 18:29
1
Политика

Трамп оценил необходимость защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России.
Lenta.ru 20:26
11
Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
10
Наука

Высокий уровень тромбоцитов в крови может указывать на онкологию

Высокий уровень тромбоцитов зачастую свидетельствует о наличии рака лёгких и колоректального рака.
Evo-rus.com 07:06
5
Общество

После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине

RuNews24.ru 18:26
13
Авто

Модульный электрокар eBussy появится в Европе

Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро.
ГЛАС.RU 27 июля в 08:00
24
Хоккей

В КХЛ могут появиться клубы из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги за счёт появления клубов из других стран.
Metaratings 07:24
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное