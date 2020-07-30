Похолодание, сильные дожди, грозы и ветер ожидаются в европейской и азиатской частях России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга

Политика Польша заявила о проблемах у России из-за C-400 Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в КНР может быть вызвана не введенными из-за коронавируса ограничениями, китайско-индийским конфликтом рядом с границей, сообщает польский портал Defence24. 64

Происшествия Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 218

Общество Врач назвала самые опасные алкогольные коктейли «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, рассказавшими, какие коктейли являются самыми опасными и можно ли потерять рассудок от одного бокала.

Политика В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2» Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. 15

Общество Россияне в Абхазии перестанут получать пенсии в банкоматах "Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия информирует пенсионеров, получающих российские пенсии и доплаты к пенсиям, а также получающих пенсии Абхазии и доплаты к пенсиям о том, что с августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Абхазии будет прекращено", - говорится в сообщении. 1

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание. 630

Экономика Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес Опорная кредитная организация ВПК расширяет бизнес Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке.

Игры Соколиный Глаз, коллаборация с Fortnite и другие подробности Marvel’s Avengers Приключения героя станут очередной ступенью в развитии всего сюжета Marvel’s Avengers, и на каждое из новых заданий можно будет отправиться любым из доступных героев. 1

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку. 3

Футбол «Локомотив» согласовал трансфер форварда «Бордо» Камано Столичный "Локомотив" заключил соглашение с 24-летним нападающим. Контракт с Камано рассчитан на следующие четыре сезона.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,7K

Здоровье В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса «В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана. 25

Экономика Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55% Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group. 42

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов. 1,4K

Политика Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента. 115

Экономика У населения Хакасии растет спрос на электроэнергию За первое полугодие 2020 населению Хакасии потребовалось более чем на миллион киловатт-часов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Гаджеты Американский штат начал расследование замедления старых iPhone Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.