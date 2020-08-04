Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Inc-news.ru
Inc-news.ru

Лия Ахеджакова отреагировала на уход Сергея Гармаша из «Современника»

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова в открытом письме обратилась к недавно ушедшему из театра Современник Сергею Гармашу.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Ахеджакова обратилась к ушедшему из «Современника» Гармашу

РИА Новостивчера в 10:23
Вести.Ru

Ахеджакова обвинила Гармаша в ненависти и агрессии

Вести.Ruвчера в 12:08
Газета.Ru

Актеры «Современника» разругались после ухода Гармаша и Волчек

Газета.Ruвчера в 12:40
Московский Комсомолец

Ахеджакова обрушилась на Гармаша: "Ты объявил войну!"

Московский Комсомолецвчера в 11:35
Телеканал 360°

Гармаш оказался без поддержки коллег, уйдя из «Современника». В театре увидели неоправданные ожидания артиста

Телеканал 360°вчера в 16:39
ТК Звезда

«Не стоило „стучать“ в высоких кабинетах»: Ахеджакова в ответ на уход Гармаша из «Современника»

ТК Звездавчера в 09:36
StarHit.ru

Ахеджакова – Гармашу: «Это не твой театр! Ты объявил войну и гордо хлопнул дверью»

StarHit.ruвчера в 07:00
Реклама
Реклама

Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»

Забайкалец Андрей Шаронов вышел в финал конкурса с документальным фильмом «Один человек из книги войны» в номинации «Характер.ДВ», а фильм Баяра Барадиева стал финалистом в рубрике «Сила.ДВ».
Московский Комсомолец Читавчера в 04:28
Реклама

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
462

В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости21:41
791
Реклама
Реклама

На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов

Столкновение мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области произошло без участия Росгвардии, заявили во вторник в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
РИА Новостивчера в 15:01
816

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия19:39
336
Реклама
Реклама
Реклама

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.
Городовой3 августа в 14:14
168
Реклама
Реклама