Лия Ахеджакова отреагировала на уход Сергея Гармаша из «Современника»
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Советская и российская актриса Лия Ахеджакова в открытом письме обратилась к недавно ушедшему из театра Современник Сергею Гармашу.В источнике
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Ахеджакова – Гармашу: «Это не твой театр! Ты объявил войну и гордо хлопнул дверью»
StarHit.ruвчера в 07:00