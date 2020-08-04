Лия Ахеджакова отреагировала на уход Сергея Гармаша из «Современника»
Смотрите также
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси
Эсминцу США USS Porter потребовался ремонт после учений в Черном море
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
Россияне назвали причины увольнения с работы
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Лукашенко призвал нацию дать ему спасти страну и не предавать власть
Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России
Советская и российская актриса Лия Ахеджакова в открытом письме обратилась к недавно ушедшему из театра Современник Сергею Гармашу.В источнике
Подробнее о событии
Ахеджакова – Гармашу: «Это не твой театр! Ты объявил войну и гордо хлопнул дверью»
StarHit.ruвчера в 07:00