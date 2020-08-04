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Inc-news.ru
Inc-news.ru

Лия Ахеджакова отреагировала на уход Сергея Гармаша из «Современника»

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова в открытом письме обратилась к недавно ушедшему из театра Современник Сергею Гармашу.В источнике
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ТК Звезда

«Не стоило „стучать“ в высоких кабинетах»: Ахеджакова в ответ на уход Гармаша из «Современника»

ТК Звездавчера в 09:36
Газета.Ru

Актеры «Современника» разругались после ухода Гармаша и Волчек

Газета.Ruвчера в 12:40
РЕН ТВ

«Испортил воздух»: Ахеджакова об уходе Гармаша из «Современника»

РЕН ТВвчера в 11:38
Московский Комсомолец

Ахеджакова обрушилась на Гармаша: "Ты объявил войну!"

Московский Комсомолецвчера в 11:35
РИА Новости

Ахеджакова обратилась к ушедшему из «Современника» Гармашу

РИА Новостивчера в 10:23
Телеканал 360°

Гармаш оказался без поддержки коллег, уйдя из «Современника». В театре увидели неоправданные ожидания артиста

Телеканал 360°вчера в 16:39
StarHit.ru

Ахеджакова – Гармашу: «Это не твой театр! Ты объявил войну и гордо хлопнул дверью»

StarHit.ruвчера в 07:00

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости19:58
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Эсминцу США USS Porter потребовался ремонт после учений в Черном море

Известно, что за две недели до подписания контракта американский эсминец с указанным локатором на борту вошел в акваторию Черного моря, где проводились учения с румынским фрегатом Regina Marina.
Экономика сегоднявчера в 03:25
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Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК23:11
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Более 6 тысяч «умных» счетчиков установили в Подмосковье с начала года

Более 6 тысяч электросчетчиков с функцией автоматического снятия показаний установили жителям Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
РИА Новостивчера в 05:42

Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС3 августа в 11:17
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Президент Молдавии Додон прибыл с рабочим визитом в Москву

«Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», — указал Додон.
REGNUMвчера в 04:29