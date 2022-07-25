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Лиз Трасс призвала не допускать зависимости Британии от Китая

Великобритания не должна повторять в отношениях с Китаем ошибок, совершённых во взаимоотношениях с Россией.
REGNUM
Голосование будет проходить по почте и завершится в 17.00 по местному времени 2 сентября.
РИА Новости
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч.
РИА Новости
Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.
РИА Новости

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Лиз Трасс призвала не допускать зависимости Британии от Китая
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Трасс призвала не повторять с Китаем ошибок, совершенных с Россией
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