Многие политики и экономисты все эти годы добивались введения в России прогрессивной шкалы подоходного налога, приводя в пример развитые страны, где самые состоятельные граждане платят существенно больше бедных: 37% НДФЛ - в США, 57% в Швеции, 56% - в Японии.

Лоббист прогрессивной шкалы НДФЛ объяснил Znak.com, почему Путин вернул «налог на богатство»

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