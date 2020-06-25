Общество
Znak.comЛоббист прогрессивной шкалы НДФЛ объяснил Znak.com, почему Путин вернул «налог на богатство»
Многие политики и экономисты все эти годы добивались введения в России прогрессивной шкалы подоходного налога, приводя в пример развитые страны, где самые состоятельные граждане платят существенно больше бедных: 37% НДФЛ - в США, 57% в Швеции, 56% - в Японии.
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Профессор Травин: Переход к прогрессивной шкале налога - неприятное для Путина действие
ЗакC.Ру25 июня в 08:53
Лоббист прогрессивной шкалы НДФЛ объяснил Znak.com, почему Путин вернул «налог на богатство»
Znak.com25 июня в 05:22
Это только начало: чего ждать от странного возвращения прогрессивной шкалы НДФЛ
Forbes25 июня в 06:56
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Политика
Путин считает, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями
Президент России Владимир Путин считает, что Российская Федерация справится с неблагоприятной эпидемиологичской и экономической ситуацией с минимальными потерями, сообщает kp.ru.
РИАМО 06:37
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
В СПЧ рассказали, что противники поправок называют информирование о голосовании принуждением
Противники предлагаемых изменений в конституцию часто выставляют информирование о голосовании за принуждение, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Life.ru 06:48
Политика
Путин считает оправданным риск при посещении больницы в Коммунарке
Президент России Владимир Путин признал, что подвергал себя риску, когда поехал в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом.
ТАСС 06:41
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаках на свой сайт из-за рубежа
Сообщается, что с самого утра были зафиксированы DDoS-атаки на сайт Конституция2020.рф. Предполагают, что из Великобритании и Сингапура.
Слово и Дело 06:38
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом в Москве
Коммерсантъ 06:15
Шоу-бизнес
София Ротару из-за коронавируса лишилась 42 млн рублей
Большинство заказчиков получают отказ со стороны Ротару. Стоимость частного выступления певицы составляет более 100 000 евро.
Evo-rus.com вчера в 03:58
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды можно, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 02:36
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru 26 июня в 10:45
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Экономика
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM вчера в 06:08
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
РБК вчера в 21:25
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
Происшествия
СК закрыл дело о доведении до суицида срочника в Воронеже
Газета.Ru вчера в 19:01
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ РФ в декабре 2020 года
Модернизированную атомную подлодку «Казань» передадут на вооружение военно-морского флота РФ в декабре 2020 года, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов 28 июня, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 06:45
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Известия вчера в 15:17
Общество
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
РИА Новости 03:00
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
Здоровье
109 заражений коронавирусом за сутки выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 28 июня за последние сутки в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией еще у 109 человек.
Kursk.com 04:18
Шоу-бизнес
Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц
Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 02:35
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07