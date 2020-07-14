Все новые и новые обвинения в харрасменте выдвигаются в адрес журналистов-мужчин после скандала с шеф-редактором «МБХ-медиа» Сергеем Простаковым. Интернет-пользователь с никнеймом Саша Сырников заявил, что его домогался ведущий «Дождя» Павел Лобков.

с чего всё началось

Накануне в Twitter появилось сразу несколько постов про домогательства со стороны мужчин, которые работают в российских СМИ. Среди тех, против кого выдвинули обвинения, были шеф-редактор "МБХ медиа" Сергей Простаков, ведущий "Дождя" Павел Лобков и экс-журналист Men's Health Russia Сергей Миненко.

Лобков высказался об обвинениях в домогательстве

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