Общество
Газета.RuЛобков высказался об обвинениях в домогательстве
Накануне в Twitter появилось сразу несколько постов про домогательства со стороны мужчин, которые работают в российских СМИ. Среди тех, против кого выдвинули обвинения, были шеф-редактор "МБХ медиа" Сергей Простаков, ведущий "Дождя" Павел Лобков и экс-журналист Men's Health Russia Сергей Миненко.
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с чего всё началось
Все новые и новые обвинения в харрасменте выдвигаются в адрес журналистов-мужчин после скандала с шеф-редактором «МБХ-медиа» Сергеем Простаковым. Интернет-пользователь с никнеймом Саша Сырников заявил, что его домогался ведущий «Дождя» Павел Лобков.РЕН ТВ01:44
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