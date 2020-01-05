Шоу-бизнес

ТК ЗвездаТК ЗвездаЛобода посвятила Линдеманну новогоднюю песню на немецком

Необычное поздравление певица опубликовала на своей странице в Instagram. Светлана Лобода исполнила отрывок из детской песни «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке и посвятила ее солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
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Тилль Линдеманн
Немецкий музыкант
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт. Принимал участие в записи некоторых песен групп Apocalyptica, Puhdys и Emigrate. Автор сборников стихов «Messer», «In stillen Nächten», снялся в 8 фильмах. Имеет образование пиротехника.
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украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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