Шоу-бизнес
ТК ЗвездаЛобода посвятила Линдеманну новогоднюю песню на немецком
Необычное поздравление певица опубликовала на своей странице в Instagram. Светлана Лобода исполнила отрывок из детской песни «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке и посвятила ее солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
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Светлана Лобода оригинально поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения
Актуальные Новостивчера в 11:22
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Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
Политика
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Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет санкции, если тот предпримет в отношении США враждебные действия.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Авто
Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам
Энергетика
Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России
Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Спорт
Большунов одержал победу на «Тур де Ски»
Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Политика
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Польский еженедельник "Политика" сообщил (в исполнении эксперта — российской эмигрантки-филологини): "Путин украл будущее России".
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Шоу-бизнес
Бывшая жена хоккеиста Зайцева: «Из моих детей делают калек, а им некуда бежать. Бесконечная боль»
Маргарита Готовцева, бывшая жена хоккеиста «Оттавы» Никиты Зайцева, опубликовала новый пост в инстаграме, в котором сообщила, что ей до сих пор не отдали детей, несмотря на соответствующее решение суда.
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
Происшествия
На Урале идут поиски заблудившихся рыбаков
Кино
Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер
Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за военную драму "1917".
Космос
Китай вывел на орбиту Земли космическую платформу нового поколения
Вывод спутниковой платформы нового поколения DFH-5 с новейшим спутником связи «Шицзянь-20» на геосинхронную орбиту Земли завершен успешно, 5 января сообщает Синьхуа.
Армия и оружие
Советский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его "самым быстрым в мире", передает РИА "Новости".
Общество
Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд
Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Религия
Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник
В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
Общество
В Японии на аукционе продали голубого тунца за $1,8 млн
В Японии на аукционе продали голубого тунца за $1,8 млн.
Экономика
Рынок российских акций открылся снижением основных индексов
Индекс РТС показал снижение в 0,63%, достигнув отметки в 1554,35 пункта.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Футбол
Гвардиола: «Для Фодена лучше, чтобы его не сравнивали с Сильвой»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал не сравнивать полузащитника "горожан" Фила Фодена с ветераном команды Давидом Сильвой.
Политика
Маас предложил провести встречу министров иностранных дел ЕС по Ирану
Глава МИД ФРГ Хайко Маас предложил провести встречу министров иностранных дел стран Евросоюза из-за обострения отношений между Ираном и США.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Происшествия
В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.