Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну. На своей странице в Instagram артистка выложила фрагмент из передачи "Вечерник Ургант", где она на немецком языке исполняет детскую песню.

Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»

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