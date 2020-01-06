Шоу-бизнес
Газета.RuЛобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»
Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну. На своей странице в Instagram артистка выложила фрагмент из передачи "Вечерник Ургант", где она на немецком языке исполняет детскую песню.
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Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Авто
Что нужно знать в 2020 году каждому, у кого есть автомобиль
В 2020 году российских автомобилистов ждет множество изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалоне у дилера.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Политика
Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки США
Президент США Дональд Трамп приказал убить в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны и администрации США.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Здоровье
4500 жителей Сирии получили помощь от военврачей из России
Более 4500 жителей сирийского города Камышлы в сирийской провинции Хасеке получили медицинскую помощь с ноября 2019 года.
Кино
Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»
Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Экономика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы А мы специально для вас составили хит-парад продуктов, которые могут нанести непоправимый вред вашему организму.
Политика
Гуайдо снят с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
Авто
Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Общество
Марго Робби на красной дорожке «Золотого глобуса»
Марго Робби точно знает, как эффектно появиться на красной дорожки «Золотого глобуса».
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Кино
Бондарчук объяснил смысл фильма «Вторжение»
Спорт
WADA назначило России размер ежегодного взноса
В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Происшествия
Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели
Культура
Новым руководителем театра «Современник» стал почитатель Бандеры
Новым руководителем театра «Современник» после смерти Галины Волчек стал Виктор Рыжаков, ранее служивший худруком Центра им. Мейерхольда.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.