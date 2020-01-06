Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЛобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»

Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну. На своей странице в Instagram артистка выложила фрагмент из передачи "Вечерник Ургант", где она на немецком языке исполняет детскую песню.
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Лобода спела на немецком для солиста Rammstein

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Светлана Лобода поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения детской песней

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Лобода назвала Линдеманна «своим» и спела на немецком

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:59, Ашберн
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украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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