Артём Лобов! Ну что за воин! Что за путешествие! Ты меня поразил, брат. От мировых туров и до боёв Ultimate Fighter. Ты заслуживаешь целый мир и даже больше. Поздравляю с очередным невероятным поединком. Что за история! Поздравляю Джейсона Найта. Прекрасный воин, отличный бой.

Встреча проходила в американском Билокси. Бой между Лобовым и Найтом был главным в рамках турнира и завершился в пятом раунде техническим нокаутом представителя Ирландии. В одном из эпизодов он упал на колени, после чего не смог продолжить поединок из-за возникших проблем с глазом.

Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

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