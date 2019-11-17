Единоборства

RT на русскомRT на русскомЛобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9

Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси. Найт отправил своего соперника в нокаут в пятом раунде.
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