Единоборства
RT на русскомЛобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9
Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси. Найт отправил своего соперника в нокаут в пятом раунде.
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Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
ЖКХ
На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Общество
Девятилетняя барабанщица покорила Сеть кавером хита Nirvana
Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила пользователей Сети, исполнив кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Футбол
Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией
На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
Армия и оружие
ДНР: бойцы ВСУ открыли огонь по участку разведения сил в Петровском
Как писал News.ru, самопровозглашённая Донецкая республика сообщила СММ ОБСЕ об окончании процесса разведения сил и вооружений в Петровском на участке № 3. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Политика
В Белоруссии начались парламентские выборы
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Происшествия
На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу
Происшествия
Здание обрушилось под Саратовом
Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Хоккей
Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ
Транспорт
В России задумали поднять цены на шипованную резину
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Общество
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Политика
Экс-министр обороны ДНР Стрелков допустил, что его могут выдать Нидерландам
Бывший глава министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков не исключает, что будет выдан Нидерландам по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Футбол
Хачатурянц назначен новым главой судейского комитета РФС
Бизнесмен Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Политика
В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа
Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
Теннис
Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
Спорт
Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Авто
На Украине обнаружили необычный номерной знак для авто
Общество
Синоптик предсказал скорый приход зимы и холода в Москву
Как уверяет синоптик, настоящая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.