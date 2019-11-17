Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси. Найт отправил своего соперника в нокаут в пятом раунде.

Происшествия На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.

Футбол Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.

Армия и оружие ДНР: бойцы ВСУ открыли огонь по участку разведения сил в Петровском Как писал News.ru, самопровозглашённая Донецкая республика сообщила СММ ОБСЕ об окончании процесса разведения сил и вооружений в Петровском на участке № 3. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Политика В Белоруссии начались парламентские выборы В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).

Происшествия Здание обрушилось под Саратовом Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.

Политика Экс-министр обороны ДНР Стрелков допустил, что его могут выдать Нидерландам Бывший глава министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков не исключает, что будет выдан Нидерландам по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом.

Футбол Хачатурянц назначен новым главой судейского комитета РФС Бизнесмен Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).

Происшествия В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».

Политика В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.