Армия и оружие
Lenta.ruLockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Читать в источнике
Оценить238
с чего всё началось
Крупнейшая в мире военно-промышленная корпорация Lockheed Martin выпустила на YouTube ролик, посвященный работе подразделения Skunk Works, занимающегося в компании наиболее современными и секретными разработками.Lenta.ru18 марта в 23:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Американская крылатая ракета уничтожила ЗРК С-400 «Триумф» — пока на видео
Красная веснавчера в 15:55
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:26, Ашберн
Армия и оружие
Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла на 15%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
Футбол
Холанд стал лучшим молодым футболистом Бундеслиги в феврале
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим молодым футболистом Бундеслиги в феврале.В прошлом месяце за 5 матчей чемпионата Германии норвежец забил 4 гола.
Гаджеты
Процессор Core i9-10900K действительно способен автоматически разгоняться до 5,3 ГГц
Интересно, что прежде тесты 3DMark определяли для Core i9-10900K максимальную частоту в 5,1 ГГц.
Футбол
Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020
Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса.
Политика
Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с ними по видеосвязи.
Общество
Появились первые фотографии коронавируса
Снимки коронавируса удалось получить российским ученым из лаборатории научного центра вирусологии и биотехнологии НГУ.
Общество
Минсельхоз сформирует пул дополнительных поставщиков продуктов
На случай срыва поставок или невыполнения обязательств поставщиками Минсельхоз и Минпромторг занимаются формированием дополнительного пула поставщиков производителя.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Спорт
Олимпийский огонь доставлен в Японию
Самолёт с олимпийским огнём на борту приземлился в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Экономика
В США начался полномасштабный финансовый кризис
В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М-4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Экономика
Туроператорам объявят «мораторий на банкротство»
Проект федерального закона, который обеспечит возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве туроператоров и авиакомпаний, планирует до 1 апреля внести в правительство Минэкономразвития.
Политика
Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати трогательным фото с сыном
Модель Анастасия Решетова опубликовала фотографию своего маленького сына Ратмира в честь дня рождения дочери Тимати — Алисы.
Наука
Определена устойчивость китайского коронавируса
Китайский коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, сохраняется в течение нескольких часов или дней во взвешенных в воздухе частицах (аэрозолях) и на поверхности.
Экономика
Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики
30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
Политика
Племянник Путина высказался об альтернативе президенту
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Происшествия
В МВД сообщили о росте раскрываемости сбыта наркотиков
Если в 2016 году тяжкие и особо тяжкие преступления составляли 71,6% от общего числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то в 2019 году — уже 75,3%, заявили в ведомстве.
Происшествия
В Красноярске пассажиры из Таиланда штурмовали выход из аэропорта
Пассажирам сказали оставаться на местах и ждать, пока привезут новые, но народ взбунтовался и штурмом взял выход из аэропорта.
Хоккей
Стало известно о заражении коронавирусом российского хоккеиста НХЛ
Первым заразившимся коронавирусом игроком в НХЛ оказался российский защитник команды «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев, сообщили СМИ.
Общество
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
Игры
Слухи: Marvel’s Spider-Man 2 предложит три варианта системы перемещения на паутине
Наконец, разработчики якобы пересмотрят систему полётов на паутине, добавят множество новых анимаций и предложат три режима: реалистичный (в духе Spider-Man 2), аркадный и смешанный (аналог нынешнего).
Общество
Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин
Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
Политика
На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград»
На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград».