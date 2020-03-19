с чего всё началось

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

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Футбол Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020 Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса.

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Общество Появились первые фотографии коронавируса Снимки коронавируса удалось получить российским ученым из лаборатории научного центра вирусологии и биотехнологии НГУ.

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