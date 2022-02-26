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Логистические компании ЕС просят у российских партнеров предоплату за свои услуги

Перевозчики и склады теперь просят предоплаты за свои услуги.
BFM.ru
Об изменении условий сотрудничества рассказал генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло, сообщает BFM.ru.
Экономика сегодня
Европейские логистические компании отказываются работать с российскими партнёрами без предварительной предоплаты.
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«В диалоге говорятся следующие фразы: "Мы боимся, несмотря на наши длительные партнерские отношения, которые складывались с некоторыми больше десяти лет, к сожалению, ситуация такова, что мы не можем сейчас вам доверять"» — поделился глава «Оптимальной логистики».
ФАН

Подробнее о событии

Логистические компании ЕС начали требовать предоплату с российских компаний
АБН12:07
Логистические компании ЕС просят у российских партнеров предоплату за свои услуги
BFM.ruвчера в 09:29
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Логистические компании ЕС просят у российских партнеров предоплату за услуги
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