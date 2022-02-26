«В диалоге говорятся следующие фразы: "Мы боимся, несмотря на наши длительные партнерские отношения, которые складывались с некоторыми больше десяти лет, к сожалению, ситуация такова, что мы не можем сейчас вам доверять"» — поделился глава «Оптимальной логистики».