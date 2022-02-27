Будьте в Плюсе

Логистические компании ЕС внезапно потребовали у партнеров из РФ предоплату за свои услуги

Директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил, что условия сотрудничества между логистическими компаниями в ЕС и РФ резко изменились.
iReactor
Европейские логистические компании отказываются работать с российскими партнёрами без предварительной предоплаты.
Banki Loans
«В диалоге говорятся следующие фразы: "Мы боимся, несмотря на наши длительные партнерские отношения, которые складывались с некоторыми больше десяти лет, к сожалению, ситуация такова, что мы не можем сейчас вам доверять"» — поделился глава «Оптимальной логистики».
ФАН
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что последствия украинского кризиса будут носить для ЕС долгосрочный характер.
Экономика сегодня

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Логистические компании ЕС начали требовать предоплату с российских компаний
АБНвчера в 12:07
Европейские логисты внезапно потребовали у российских компаний предоплату за услуги
Экономика сегоднявчера в 08:05
Логистические компании ЕС просят у российских партнеров предоплату за услуги
Yakutsk.ruвчера в 10:46
Логистические компании Европы просят у партнеров из РФ предоплату за свои услуги
Banki Loansвчера в 08:59
Китай предложил российским партнерам перейти на расчеты в юанях
ФАНвчера в 08:24
Логистические компании ЕС внезапно потребовали у партнеров из РФ предоплату за свои услуги
iReactorвчера в 11:20
Логистические компании ЕС просят у российских партнеров предоплату за услуги
ИА SM-Newsвчера в 08:04

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