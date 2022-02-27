«В диалоге говорятся следующие фразы: "Мы боимся, несмотря на наши длительные партнерские отношения, которые складывались с некоторыми больше десяти лет, к сожалению, ситуация такова, что мы не можем сейчас вам доверять"» — поделился глава «Оптимальной логистики».
Во время сегодняшней презентации новой расцветки Alfa Romeo технический директор команды Жан Моншо рассказал, с чем коллектив столкнулся на тестах и как упомянутый выше эффект сказался на работе автомобиля.
В системно значимых кредитных организациях спреды на обмен валют составляют от 10 до 70 рублей, узнали «Известия», проанализировав данные сайтов 13 банков на предмет величины разницы между покупкой и продажей долларов и евро.